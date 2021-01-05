ФБР предложило награду за информацию о заложивших взрывчатку у Капитолия

https://static.news.ru/photo/3c0b0734-5180-11eb-9c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду за любые данные о лицах, причастных к установке взрывных устройств на территории Капитолия.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства. Сумма награды составляет до $50 тысяч.

ФБР предлагает вознаграждение в размере до $50 000 долларов за информацию, ведущую к местонахождению, аресту и осуждению лиц, ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне, — гласит сообщение.

Накануне, 7 января, ФБР обратилось к американцам с просьбой содействовать сбору информации об участниках беспорядков, которые вспыхнули снаружи и внутри здания Конгресса США.

7 января на территории Капитолия сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль. Внутри машины были найдены бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщил начальник департамента полиции Вашингтона Роберт Конти. Кроме того, по данным пресс-службы полиции округа Колумбия, в Капитолии были обезврежены две самодельные бомбы. Их нашли в штаб-квартирах национальных комитетов Демократической и Республиканской партий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Капитолия в Вашингтоне подтвердила, что один из офицеров, получивших ранения при беспорядках на Капитолийском холме 6 января, скончался от полученных травм.