ФБР подтвердили серьёзную кибератаку на правительственные сети

https://static.news.ru/photo/0175ec2c-402a-11eb-8d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Офис директора Нацразведки, ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) сделали совместное заявление, в котором говорится о фиксации «значительного киберинцидента», затронувшего сети внутри федерального правительства.

Согласно данным ведомств, атаки являются серьёзной «продолжающейся кампанией».

Ситуация развивается. Мы продолжаем работу над пониманием всего масштаба этой кампании, но мы уже знаем, что были задействованы и скомпрометированы сети федерального правительства, — говорится в заявлении.

Американские ведомства отметили, что в настоящее время ФБР ведёт расследование и собирает разведданные, чтобы выяснить, кто стоит за этой угрозой, начать их преследовать и «нарушить их планы». Офис директора национальной разведки, в свою очередь, задействовал «все необходимые ресурсы разведсообщества».

В заявлении не уточняется, кто может стоять за кибератакой.

Как писал NEWS.ru, хакерские атаки на ряд госучреждений США не на шутку встревожили Белый дом. В связи с этим советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен в связи с этой ситуацией прервал дипломатическую поездку в Европу и вернулся в Вашингтон.

Группа хакеров атаковала Минфин США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. Белый дом убеждён, что за кибератаками стоит Россия, однако никаких доказательств этому не приводится.