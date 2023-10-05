ФБР опровергло обвинения в слежке за сторонниками Трампа ФБР: утверждение о слежке за сторонниками Трампа по политическим мотивам - ложь

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Федеральное бюро расследований (ФБР) опровергло сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам, сообщает РИА Новости. При этом в ведомстве не исключили, что подобные действия могут быть реализованы в случае наличия оснований. Представитель ФБР также добавил, что бюро ведет расследования в отношении тех, кто «совершает акты насилия или угрожает насилием».

Любое утверждение о том, что ФБР преследует лиц только за их политические убеждения, является категорически ложным. <...> Мы не предпринимаем действий на основании политических убеждений или любой деятельности, защищенной первой поправкой, — сообщили в ведомстве.

Газета Newsweek ранее сообщила, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении засекреченные данные, что ФБР ведет тайное наблюдение за сторонниками экс-президента Трампа. Это происходит на фоне приближающихся выборов главы государства в 2024 году.

По информации издания, федеральное правительство США полагает, что угроза всплеска насилия и возникновения крупных гражданских беспорядков на фоне избирательной кампании весьма велика. В этой связи была тайно создана новая категория «экстремистов», за которыми нужно следить и которым нужно противодействовать, и в нее попала в том числе «армия последователей Трампа».

Ранее стало известно, что сам Дональд Трамп подал в суд на бывшего британского разведчика Кристофера Стила, который составил на него досье с компроматом. Иск подан из-за нарушения закона о защите персональных данных.