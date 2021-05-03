ФБР обыскало квартиру личного адвоката Трампа

https://static.news.ru/photo/c2426e0c-ac6e-11eb-9b4b-96000091f725_660.jpg Рудольф Джулиани Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает Fox News.

Он изъяли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику, после чего Джулиани назвал оперативные действия «бесконтрольными», проведёнными в попытке «подставить» хозяина квартиры.

Обычно человек, который был бывшим помощником прокурора США, прокурором США, мэром, заместителем генерального прокурора, обычно получает повестку в суд, а не внезапный обыск в его доме, — отметил адвокат Трампа.

Он добавил, что агенты спецслужбы появились перед дверями его квартиры в 6 часов утра.

Единственные адвокаты, на которых они совершают набеги — это юристы Дональда Трампа. Я не могу вспомнить другого юриста, на которого совершали набеги, кроме адвокатов Трампа. Трамп находится в особой категории, потому что у него нет конституционных прав, — подчеркнул Джулиани.

Адвокату предъявлено подозрение в нарушении американского Закона о регистрации иностранных агентов. В ФБР считают, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента от имени неназванного украинского чиновника.

Ранее стало известно, что бывший агент ФБР Майк МакГоуэн рассказал о главных «фишках» в работе коллег под прикрытием в американской спецслужбе. Сам МакГоуэн трудился в шести разных преступных группировках под прикрытием, а на службе в общей сложности 31 год. В его послужном списке такие внушительные группировки, как Коза ностра, русская мафия и прочие.