ФБР обнародовало документы об общении Роджера Стоуна с Джулианом Ассанжем

https://static.news.ru/photo/c5316d7e-a771-11e9-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotogramma/Ropi

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало документы о переписке бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

В беседе во время предвыборной кампании 2016 года Стоун и Ассанж обсуждали происхождение дискредитирующей Хиллари Клинтон информации, которую, по мнению официальных лиц Штатов, похитили русские хакеры и передали порталу WikiLeaks, пишет The Hill.

Стоун просил австралийца не переживать, так как ему, как журналисту, должно быть важно лишь то, что информация точна и достоверна.

Если правительство США пойдёт на вас, я снесу весь карточный домик, — написал он основателю портала.

Ранее экс-советник президента США признал, что общался с Ассанжем, подчеркнув, что преступления с его стороны не было.

Роджер Стоун был задержан в начале 2019 года. Сотрудники специального прокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоун признан судом Вашингтона виновным по всем семи пунктам обвинения. Суд присяжных признал его виновным по одному пункту об оказании давления на свидетеля, по пяти пунктам, связанным с дачей ложных показаний следствию, а также по одному пункту, касающемуся попытки помешать проведению расследования со стороны Конгресса США. Гособвинение потребовало приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трёх месяцев до девяти лет. Трамп на своей странице в Twitter подверг эту рекомендацию критике и был обвинен в давлении на суд.

Стоуна приговорили к 40 месяцам тюрьмы, его может помиловать Трамп, писал NEWS.ru.