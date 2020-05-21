ФБР назвало терактом стрельбу на военной базе в Техасе

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо поздравил жителей с окончанием «тяжёлого периода», связанного с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Время с 20 марта по 20 мая войдёт в историю как крайне болезненный для нас период, который мы преодолели. Мы оставили его позади, мы преодолели перевал — и в буквальном,...