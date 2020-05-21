ФБР назвало терактом стрельбу на военной базе в Техасе

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Лиа Гривс заявила, что стрельба на авиационной базе в штате Техас «связана с терроризмом».
Мы установили, что инцидент, произошедший сегодня утром на военно-воздушной базе Корпус-Кристи, связан с терроризмом. <...> Подозреваемый мёртв, — цитирует Гривс ТАСС.
ФБР ищет второго потенциального подозреваемого и призвало местных жителей сообщать, «если они увидят что-то подозрительное». Авиационная база закрыта на время работы следователей.
Как писал NEWS.ru, 21 мая другой инцидент произошёл в штате Аризона, где мужчина начал стрелять по посетителям торгового центра. Пострадали три человека, нападавшего задержала полиция.
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