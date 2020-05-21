США

ФБР назвало терактом стрельбу на военной базе в Техасе

23:12, 21 мая 2020
Фото: Anda Chu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) Лиа Гривс заявила, что стрельба на авиационной базе в штате Техас «связана с терроризмом».

Мы установили, что инцидент, произошедший сегодня утром на военно-воздушной базе Корпус-Кристи, связан с терроризмом. <...> Подозреваемый мёртв, — цитирует Гривс ТАСС.

ФБР ищет второго потенциального подозреваемого и призвало местных жителей сообщать, «если они увидят что-то подозрительное». Авиационная база закрыта на время работы следователей.

Как писал NEWS.ru, 21 мая другой инцидент произошёл в штате Аризона, где мужчина начал стрелять по посетителям торгового центра. Пострадали три человека, нападавшего задержала полиция.

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