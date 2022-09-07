ФБР нашло у Трампа документы о ядерном потенциале иностранного государства

Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP /M/Global Look Press

Дональд Трамп

Агенты ФБР (Федеральное бюро расследований) при обыске резиденции экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида нашли документы, в котором описывается военное вооружение зарубежных стран и их ядерный потенциал, сообщает газета The Washington Post. Некоторые изъятые документы хранились так тщательно, что их подробности могли разгласить только сам Трамп или должностные лица из его Кабинета министров.

Источники, знакомые с ситуацией заявили изданию, что именно в последней партии изъятых засекреченных документов была обнаружена информация о готовности некого иностранного правительства к ядерной обороне. Источник не назвал государства, о котором идет речь, не сообщил, где именно в Мар-а-Лаго был найден документ, и не предоставил дополнительных подробностей.

Отмечается, что тщательно охранявшиеся документы, в которых описаны сверхсекретные операции США, находились в Мар-а-Лаго еще 18 месяцев после ухода Трампа с поста президента страны.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков в поместье экс-президента США Дональда Трамп агенты ФБР изъяли около сотни документов разного уровня секретности, включая высший, а также десятки пустых папок из-под конфиденциальных материалов. Об этом сообщается в документах суда, опубликованных в пятницу, 2 сентября.