ФБР изъяло записные книжки Байдена после обыска в его доме NBC: после обыска в доме Байдена ФБР изъяло его записные книжки

ФБР забрало записные книжки президента США Джо Байдена после обыска, проведенного в его частном доме, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник. По его данным, их количество не названо, а хозяин Белого дома не знает, сколько у него было записных книжек.

Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента, включая подробности его дипломатических контактов..., и, возможно, содержат отсылки к секретной информации, — сообщается в сюжете NBC.

Собеседник телеканала пояснил, что записи от руки могут считаться засекреченными данными, поскольку их содержание конфиденциально.

При обыске в частном доме Байдена в Уилмингтоне сотрудники минюста нашли третью часть секретных документов, относящихся к периоду работы Байденом вице-президентом у Барака Обамы.

Ранее телеканал NBC сообщил, что в Белом доме увязли в «пиар-кошмаре» из-за скандала с секретными документами, которые были найдены в доме Джо Байдена. Журналисты отметили, что администрация американского лидера находится в «режиме контроля ущерба». По их мнению, команде Байдена приходится балансировать между «уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности».