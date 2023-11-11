ФБР изъяло телефон у мэра Нью-Йорка NYT: ФБР изъяло электронные устройства у мэра Нью-Йорка по делу о коррупции

Фото: Jerry Lara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ФБР конфисковало мобильные телефоны и iPad, принадлежащие мэру Нью-Йорка Эдаму Адамсу, в рамках расследования о коррупции, сообщила газета New York Times. Его подозревают в том, что в ходе предвыборной кампании 2021 года политик и его представители сговаривались с турецкими властями с целью получения средств для собственных нужд.

Агенты ФБР подошли к мэру на улице, сели в его автомобиль и, руководствуясь судебным предписанием, изъяли его технику, — говорится в публикации.

Арест наложен на как минимум два мобильных телефона и iPad. Представители мэрии пока не прокомментировали инцидент.

Ранее ФБР опровергло сообщения о слежке за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа по политическим мотивам. При этом в ведомстве не исключили, что подобные действия могут быть реализованы в случае наличия оснований. Представитель ФБР также добавил, что бюро ведет расследования в отношении тех, кто «совершает акты насилия или угрожает насилием».

До этого сенатор Чак Грассли из США опубликовал документ ФБР со ссылкой на анонимного информатора, рассказавшего о коррупционной схеме украинской энергетической компании Burisma, в которой мог участвовать американский президент Джо Байден. В тексте говорится, что организация предложила место в совете директоров Хантеру Байдену, сыну главы США, чтобы он «через своего папу защищал нас от всякого рода проблем».