ФБР: хакеры проникли в базы ведомств, исследующих коронавирус

https://static.news.ru/photo/a2cf60dc-8057-11ea-8226-fa163e074e61_660.jpg Тоня Югорец Фото: FBI/via Globallookpress.com

Заместитель помощника директора ФБР США Тоня Югорец сообщила, что ведомство обнаружило разведывательную деятельность и вторжение в базы данных учреждений, которые занимаются исследованием коронавирусной инфекции. Она отметила, что особенно подверглись вторжению сайты учреждений, которые публично заявили о своей деятельности.

Мы, безусловно, видели разведывательную деятельность и вторжения в некоторые из этих учреждений, особенно те, которые публично заявили, что работают над исследованиями, связанными с коронавирусом, — привели слова Тони Югорец в «Интерфаксе».

Она отметила, что атаки на базы биофармацевтической промышленности были и раньше, но они, определённо, увеличились на фоне «нынешнего кризиса». При это Тоня Югорец не назвала страны, которые подозревают в организации хакерского вторжения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВОЗ зафиксировала крупную хакерскую атаку на свои информационные системы в разгар пандемии коронавируса. Отмечается, что хакеры не смогли преодолеть защиту Всемирной организации здравоохранения.