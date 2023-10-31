ФБР допустило атаки ХАМАС на США Директор ФБР Кристофер Рей допустил атаки ХАМАС на территорию США

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС может совершить ряд атак на территорию США на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил директор ФБР Кристофер Рей. По его словам, которые приводит ТАСС, Вашингтон будет внимательно следить за действиями палестинской организации.

Мы не можем сбросить и не сбрасываем со счетов возможность того, что ХАМАС или другая иностранная террористическая организация может использовать нынешний палестино-израильский конфликт для проведения атак здесь, на нашей земле, — сказал он.

Национальный мусульманский демократический совет США ранее поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум. Американские мусульмане потребовали от Вашингтона прекратить огонь в секторе Газа до 17:00 по восточному времени (00:00 мск).

В противном случае совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за действующего президента страны на выборах главы государства в 2024 году.

До этого портал Axios сообщал, что более 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября, когда Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных операций в палестинском анклаве. По информации портала, это бронетанковая и пехотная дивизии.