https://static.news.ru/photo/1c932702-a131-11e9-a368-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bill Ingram/ZUMAPRESS.com

Миграционная и таможенная полиция США и ФБР использовали фотографии с водительских прав граждан для пополнения базы данных лиц.

Американская полиция имеет доступ к базам отпечатков пальцев и иных биометрических данных людей, которые совершали когда-либо преступления, но теперь их архивы содержат миллионы фотографий водителей, которые никогда не обвинялись в правонарушениях, пишет The Washington Post .

Отмечается, что ни Конгресс, ни законодательные органы Штатов не давали разрешения на разработку системы распознавания лиц, и она критикуется как опасный и подверженный ошибкам инструмент. При этом при получении водительских прав человек не подписывает никаких документов о согласии на использование его фотографии.

Как писал News.ru ранее, несколько сайтов, связанных с ФБР, подверглись атаке хакеров. В результате в Сеть утекли личные данные тысяч секретных агентов.