Миграционная и таможенная полиция США и ФБР использовали фотографии с водительских прав граждан для пополнения базы данных лиц.
Американская полиция имеет доступ к базам отпечатков пальцев и иных биометрических данных людей, которые совершали когда-либо преступления, но теперь их архивы содержат миллионы фотографий водителей, которые никогда не обвинялись в правонарушениях, пишет
Отмечается, что ни Конгресс, ни законодательные органы Штатов не давали разрешения на разработку системы распознавания лиц, и она критикуется как опасный и подверженный ошибкам инструмент. При этом при получении водительских прав человек не подписывает никаких документов о согласии на использование его фотографии.
Как писал News.ru ранее, несколько сайтов, связанных с ФБР, подверглись атаке хакеров. В результате в Сеть утекли личные данные тысяч секретных агентов.