ФБР арестовало подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона

Фото: Соцсети

Джек Тейшейра

Федеральное бюро расследований арестовало подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона, пишет The New York Times. Задержанным оказался 21-летний летчик ВВС США Джек Тейшейра, лидер группы Thug Shaker Central на платформе для геймеров Discord, откуда, предварительно, и произошла утечка.

Американский чиновник подтвердил, что арестованным является Тейшейра, — говорится в материале.

Задержание проходило в жилом доме в Норт-Дайтон, Массачусетс.

Как пишет NYT, генерал Патрик Райдер отказался отвечать на вопросы касательно дела об утекших данных и сообщил, что дело передано в Минюст США. По его словам, секретные материалы были слиты намеренно.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее предположил, что утечка секретных документов в США может быть фейком и целенаправленным вбросом. По его словам, американцы могли целенаправленно попытаться ввести российскую сторону в заблуждение.

Он подчеркнул, что у Москвы по поводу этой ситуации нет конкретной позиции и напомнил, что Штаты являются одной из сторон сегодняшнего конфликта.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО.