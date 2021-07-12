ФБР: «Аль-Каида» и ИГ собрались провести теракты в США

Террористические группировки «Аль-Каида»* и «Исламское государство»** не оставляют планов по проведению терактов на территории США, заявил директор ФБР Кристофер Рей. Боевики занимаются поиском уязвимых мест, поэтому американские спецслужбы продолжают наблюдать за ними, передаёт РИА Новости.

Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГ и «Аль-Каида». Их члены продолжают искать уязвимости и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас, — говорится в его вступительном слове, которое было подготовлено для слушаний в сенате.

Помимо этого, в ФБР наблюдают за происходящим в Афганистане. Он отметил, что террористы постоянно проводят агрессивную кампанию насилия против США и их партнёров как в своих странах, так и в других. Особые опасения американских властей вызывает использование боевиками соцсетей и мессенджеров.

По сей день ИГ продолжает агрессивно продвигать свою пропитанную ненавистью риторику и привлекать единомышленников из числа жестоких экстремистов, желающих совершить атаки против США и наших интересов за границей. В свою очередь «Аль-Каида» сохраняет как желание проводить масштабные, зрелищные атаки, так и провоцировать их, — подчеркнул он.

Ранее СМИ со ссылкой на данные по оценке угроз нацбезопасности от представителей американских спецслужб сообщили, что в случае сохранения группировкой «Талибан» (признана террористической организацией, запрещена в России) власти в Афганистане уже через один-два года террористическая организация «Аль-Каида» восстановит свой потенциал для организации террористических актов на территории США.

* «Аль-Каида» — запрещённая в России террористическая организация.

** «Исламское государство» (ИГ) — запрещённая в России террористическая организация.