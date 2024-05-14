Американка стала бесплодной после запрета на аборт The Independent: американке запретили аборт вопреки отсутствию костей у плода

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Жительница американского штата Теннесси Брианна Сесил рассказала The Independent о последствиях отказа в аборте, несмотря на фатальную аномалию у ее плода. По словам женщины, в январе 2023 года врачи сообщили ей об акрании — диагнозе, при котором у плода отсутствуют кости черепа. Ей пришлось вынашивать ребенка, пока медики все же не разрешили сделать аборт. После череды осложнений она потеряла яичник и фаллопиеву трубу.

Штат Теннесси лишил меня способности родить. Они лишили меня возможности иметь семью, подобную моей семье, из-за этих ужасных законов, которые они ввели, — сказала Сесил, ссылаясь на закон о запрете властей Теннесси на аборты и уголовной ответственности в отношении врачей, решившихся на подобное вмешательство.

Американка, когда узнала об акрании, обошла около 20 клиник и больниц в попытке записаться на осмотр. Сесил приняли в Чикаго, где врачи провели процедуру выскабливания. После операции женщина вернулась в Теннесси и почувствовала себя плохо, тогда ей прописали антибиотики. Однако лекарства не помогли ей, поэтому она отправилась на УЗИ.

Медики заметили остатки плода и прооперировали. Однако спустя два дня у Сесил обнаружили гнойное поражение в девять сантиметров в брюшной полости, охватившее некоторые из ее репродуктивных органов. Тогда ей удалили правый яичник и маточную трубу.

После этого пара долгое время пыталась зачать ребенка, но Сесил так и не смогла забеременеть. Она подчеркнула, что «аборт не бывает черно-белым» и каждая ситуация индивидуальна.

Ранее в Дании разрешили делать аборты подросткам в возрасте 15–17 лет без согласия родителей или разрешения властей. По данным Министерства внутренних дел и здравоохранения королевства, это первое серьезное изменение законодательства в этой области за последние 50 лет.