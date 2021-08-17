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Фармацевту в США грозит 100 лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации

22:59, 17 августа 2021
Фармацевту в США грозит 100 лет тюрьмы за продажу справок о вакцинации Наручники Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В американском Чикаго, штат Иллинойс, арестован фармацевт. Его подозревают в продаже удостоверений о вакцинации. По данным Минюста США, за каждый из 12 пунктов обвинения мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.

По имеющимся данным, в марте и апреле 2021 года чикагский фармацевт Чжао Тантан продал 125 сертификатов федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США 11 разным покупателям. За каждое удостоверение он брал по $10. Мужчине предъявлено обвинение в краже государственной собственности.

По словам ведущего данное дело агента ФБР Эммерсона Бьюи, намеренная продажа карт вакцинации невакцинированным подвергла риску травмы и смерти миллионы американцев.

Ранее стало известно, что вандалы уничтожили три тысячи доз вакцин от COVID на юге Франции.

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