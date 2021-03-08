Фанаты раскупили кроссовки Канье Уэста меньше чем за минуту

https://static.news.ru/photo/bdb9a57e-7fb1-11eb-94f3-96000091f725_660.jpg Фото: yeezymafia / instagram

Первая партия созданных американским рэпером Канье Уэстом кроссовок разлетелась, как горячие пирожки. Фанаты бренда раскупили их меньше, чем за одну минуту.

Как пишет издание Page Six, кроссовки 450 Cloud White сделаны из лёгкого пластика и сетчатой ткани. Они светло-серого цвета и затягиваются шнурками. Кроссовки входят в коллекцию Yeezy

Поклонники очень ждали эту обувь. Её продавали сразу на двух площадках: сайтах Adidas и YeezySupply.com. На официальном сайте они стоили 200 долларов, а уже спустя пару минут их можно было найти у перекупщиков — но цена уже достигала 900 долларов (67 тысяч рублей).

В Twitter продажи тут же начали обсуждать дизайн обуви и ажиотаж вокруг их продаж.

Релиз был в семь утра, все экземпляры распродали к 7:01. Люди ненавидели эту обувь весь год, но никогда не проявляли так много энергии, как в день выпуска Yeezy 450, — писали они.

Ранее NEWS.ru писал, что источники из окружения предпринимательницы и телезвезды Ким Кардашьян рассказали, что сразу несколько событий подтолкнули её к разводу с рэпером Канье Уэстом. Первый серьёзный конфликт в звёздной паре вспыхнул в 2018 году. Уэст тогда в интервью заявил, что рабство в США было выбором, а не повинностью темнокожих жителей страны. Знакомый телезвезды отметил, что эти слова серьёзно огорчили её.