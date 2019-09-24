https://static.news.ru/photo/6cab4364-ded5-11e9-95ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский не попал в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций. Журналисты не нашли фамилию президента в перечне спикеров.

Если политик и получит возможность обратиться к участникам ГА, то не в главном зале, а во время так называемых общих дебатов — наравне с учёными, журналистами и общественниками, передаёт портал Страна.ua .

В 2018 году бывший на тот момент лидером Украины Пётр Порошенко также выступал на общих дебатах, а не в главном зале Генассамблеи ООН.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон ограничил возможность перемещения президента Ирана Хасана Рухани во время Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Исламской Республики не имеет права самостоятельно покидать штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке.