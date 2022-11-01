Во Флориде во вторник, 1 ноября, стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с секретным спутником для американского Космического командования. Об этом сообщила компания SpaceX, которая ведет прямую трансляцию пуска на своем канале на YouTube. Запуск дали в 09:41 по времени Восточного побережья США. В Москве в этот момент было 16:41.