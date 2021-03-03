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Facebook снял ограничения на политическую рекламу

08:59, 04 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Facebook с четверга, 4 марта, снимает ограничения на размещение рекламы, которая непосредственно касается выборов, политики и вопросов, имеющих общественную значимость. Данную информацию обнародовали сотрудники пресс-службы компании.

Запрет на политическую рекламу был введён 27 октября. Компания приняла соответствующее решение, чтобы бороться с распространением ложной информации и попытками косвенно повлиять на настроение американских избирателей перед выборами президента страны. Голосование состоялось 3 ноября.

В компании заявили, что с 4 марта ограничения снимаются.

Но в ближайшее время мы будем более пристально следить за тем, как работают эти рекламные объявления, чтобы понять, нужно ли будет вводить какие-либо изменения, — говорится на сайте Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, в конце февраля Facebook начал блокировать информацию о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса.

Это связано с запретом на политическую рекламу в социальной сети и связанные с ним алгоритмы. Помеченными как неприемлемые оказались рекламные сообщения в более чем 110 группах.

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