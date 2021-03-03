Facebook снял ограничения на политическую рекламу

https://static.news.ru/photo/67671de0-7cb0-11eb-8a2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство Facebook с четверга, 4 марта, снимает ограничения на размещение рекламы, которая непосредственно касается выборов, политики и вопросов, имеющих общественную значимость. Данную информацию обнародовали сотрудники пресс-службы компании.

Запрет на политическую рекламу был введён 27 октября. Компания приняла соответствующее решение, чтобы бороться с распространением ложной информации и попытками косвенно повлиять на настроение американских избирателей перед выборами президента страны. Голосование состоялось 3 ноября.

В компании заявили, что с 4 марта ограничения снимаются.

Но в ближайшее время мы будем более пристально следить за тем, как работают эти рекламные объявления, чтобы понять, нужно ли будет вводить какие-либо изменения, — говорится на сайте Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, в конце февраля Facebook начал блокировать информацию о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса.

Это связано с запретом на политическую рекламу в социальной сети и связанные с ним алгоритмы. Помеченными как неприемлемые оказались рекламные сообщения в более чем 110 группах.