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Менеджер Facebook рассказала о борьбе с дезинформацией о вакцинации

11:37, 19 августа 2021
Менеджер Facebook рассказала о борьбе с дезинформацией о вакцинации Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Старший менеджер компании Facebook Моника Бикерт рассказала, как социальная сеть блокирует ложную информацию о вакцинации. Об сообщает New York Post.

Высокопоставленный сотрудник Facebook опровергла информацию о том, что всего 12 пользователей социальной сети занимаются распространением дезинформации на своих страницах.

Люди, которые выдвинули этот нарратив, утверждают, что эти 12 человек несут ответственность за 73 % дезинформации о вакцинах в Интернете на Facebook, отметила Бикерт.

По её словам, количество пользователей мессенджера, кто публикует недостоверную информацию, куда больше. Эти 12 пользователей хоть и авторы двух третей сомнительных постов про вакцины, но остальные публикации принадлежат большему количеству пользователей.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter начала тестировать программу, которая сможет блокировать всякого рода недостоверные материалы. В СМИ пояснялось, что особый протокол сможет обрабатывать жалобы пользователей и блокировать враждебный контент, но компания подчеркнула, что абсолютно все жалобы пользователей программа обработать не сможет.

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