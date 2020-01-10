https://static.news.ru/photo/63ad3a60-3425-11ea-9102-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/magebroker.com/

Представители Facebook сообщили, что компания работает в условиях санкций США и руководствуется ими при действиях с аккаунтами пользователей принадлежащих ей социальных сетей.

Представитель компании пояснил, что удаляются аккаунты лиц и организаций Ирана, подпадающих под американские санкции, равно как и записи, которые восхваляют фигурантов чёрного списка Соединённых Штатов. В том числе блокируются записи в поддержку убитого генерала Касема Сулеймани, передаёт CNN.

Мы работаем в условиях санкций США, которые в том числе касаются того, к каким организациям власти США причисляют КСИР (Корпус стражей Исламской революции. — NEWS.ru) и его командование, — заявил сотрудник Facebook.

По данным CNN, власти Ирана призывают устроить бойкот Instagram и даже создали ресурс для приёма жалоб на блокирование и удаление аккаунтов граждан.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба президента Сирии Башара Асада сообщила, что её микроблог заморозили после ряда публикаций о визите российского президента в Дамаск.