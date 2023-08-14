«Сумасшедший велосипедист»: Байден разозлил американцев Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена из-за отношения к пожарам на Гавайях

Фото: AP/TASS

Джо Байден

Президент США Джо Байден, отдыхавший в родном Делавэре в то время, как на Гавайях бушуют масштабные пожары, стал объектом критики со стороны американских читателей таблоида Daily Mail. Это произошло после того, как журналисты попытались спросить хозяина Белого дома о планах поездки в пострадавший штат.

Байден проехал мимо репортеров на велосипеде, заявив, что вопрос изучается, чем вызвал на себя огонь критики.

Люди сгорели, американцы потеряли [там] все, и он счастливо катается на велосипеде, говоря, что думает, что может приехать, — отметил пользователь с ником John1017.

То, что Байден был в момент встречи с журналистами на велосипеде, особенно разозлило читателей: «Вместо того, чтобы отправиться туда, он ездит на велосипеде», «Этот сумасшедший просто катается на велосипеде, ни о чем на свете не заботясь», «Этот улыбчивый шут пытается выглядеть моложе на велосипеде. Он — национальный позор».

Другие обратили внимание на то, что президент слишком много отдыхает.

«Мы изучаем этот вопрос»? Наш президент за три года был в отпуске дольше, чем я за всю жизнь, — отметил пользователь с ником cybersklar1.

Его поддержал HiDest, задавшийся вопросом:

Этот идиот только что вернулся из 11-дневного отпуска, и теперь он снова там?

Ранее стало известно, что число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло рекордных 89 человек. Удар стихии оказался самым смертоносным в истории США. Губернатор штата Джош Грин подчеркнул, что число жертв продолжит расти и власти хотят подготовить людей к этому.