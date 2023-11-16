«Европейский стиль»: украинец попросил американцев о необычной услуге Midland Daily News: украинский беженец собирает деньги на открытие пекарни в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бежавший в США украинец попросил у американцев $330 тысяч на открытие пекарни и кофейни, сообщает Midland Daily News. Мужчина хочет сделать заведение в «европейском стиле», чтобы печь «натуральный хлеб, без консервантов и химикатов».

На родине беженец владел пятью ресторанами, прежде чем переехать со своей женой Кристиной в США. Теперь пара намерена собрать $165 тысяч на покупку здания под заведение и еще такую же сумму на его ремонт. Подходящее строение уже нашлось в Мидленде, штат Техас. Представитель благотворительной организации Индира Оскварек поддержала инициативу украинцев и заявила, что было бы замечательно собрать нужную сумму и вручить семье собственное заведение в качестве рождественского подарка.

Ранее российский актер Василий Мищенко сообщил, что его дочь Агнию избили украинские беженцы в Италии. По словам артиста, поводом стало то, что его наследница говорила на русском языке. Это услышали проходящие мимо две женщины и подросток. Они догнали Агнию и «начали бить» без лишних вопросов, поделился актер.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что некоторые украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. Многие украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.