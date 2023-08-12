«Европейский Афганистан»: в США предрекли Украине 40 лет страданий Экономист Сакс: США уготовили Украине судьбу Афганистана

Соединенные Штаты безжалостно разрушали Афганистан на протяжении 40 лет, и теперь они хотят такой же судьбы для Украины, заявил американский экономист Джеффри Сакс. В интервью YouTube-каналу Dialogue works он отметил, что украинцам пора бы уже очнуться и осознать масштаб катастрофы.

С самого начала конфликта я сказал, что США собираются превратить Украину в «европейский Афганистан». Ведь США разрушали Афганистан 40 лет, уничтожали эту страну безжалостно, цинично, невежественно, жестоко — и они собираются сделать то же самое с Украиной, если только украинцы не проснутся и не скажут: «Боже, нас же так поубивают». А проснуться им следовало бы уже давным-давно, — сказал Сакс.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что во главе США стоят очень плохие стратеги, и Москве уже удавалось обводить их вокруг пальца. К примеру, так было в начале 2014 года, когда в состав России вошел Крым. У Вашингтона были большие планы на полуостров, оставалось только подчинить Киев, но ситуация вышла из-под контроля у Запада.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал понять, что Киев не заинтересован в дипломатическом урегулировании кризиса. По словам чиновника, хотя даже на Западе все более активно говорят о необходимости диалога с Москвой, украинские власти намерены не только игнорировать рекомендации, но и пресекать их.