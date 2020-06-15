Европейские страны попросили США вернуться в ВОЗ

https://static.news.ru/photo/152a7b6e-af27-11ea-a5d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Министры иностранных дел стран Европейского союза провели переговоры с государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Они призвали власти США отказаться от решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения.

В настоящий момент необходимо подходить к проблемам с разных сторон, уверены политики. Об их позиции рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы призвали США пересмотреть это решение, потому что мировые проблемы нуждаются в мировых решениях и многосторонних инструментах, — передаёт РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из организации 29 мая. По его словам, в ВОЗ отказались от необходимых реформ. В результате Вашингтон теперь будет направлять средства напрямую мировым государствам на нужды здравоохранения.

Кроме того, глава США обвинял организацию в помощи Китаю и сокрытии масштабов распространения коронавируса.

В настоящий момент США — первая в мире страна по распространению COVID-19. На территории государства выявили 2 169 698 случаев заражения и зафиксировали 117 928 смертей.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные Колумбийского университета заявили, что если бы власти Соединённых Штатов внедрили правила социального дистанцирования лишь на неделю раньше, более половины случаев заражения и смерти от коронавируса можно было бы предотвратить.