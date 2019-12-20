https://static.news.ru/photo/d769a082-232d-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Главред евангельского христианского издания Christianity Today Марк Галли в редакционной статье заявил, что президент США Дональд Трамп «морально потерян» и должен уйти с поста главы государства.

Журналист пояснил, что обычно журнал держится в стороне от политики, однако сейчас настало время для прояснения взглядов по политическому вопросу.

Факты в данном случае однозначны: президент Соединённых Штатов пытался использовать свою политическую власть, чтобы заставить иностранного лидера преследовать и дискредитировать одного из политических противников президента (Джо Байдена). Это не только нарушение конституции; что ещё более важно, это глубоко аморально, — написал Галли.

From Christianity Today’s editor in chief https://t.co/NVdQjg4odC — Christianity Today (@CTmagazine) December 19, 2019

Трамп как республиканец получил поддержку евангелистов из-за своей консервативной повестки: обещаний ввести ограничения на въезд мусульман в США, высказываний против абортов, защиты интересов Израиля. Все эти вопросы важны для евангелистов, которые не отступают от Трампа даже на фоне его аморального поведения, писал NEWS.ru.

Однако согласно опросу Fox News, проведённому в октябре, рейтинг лидера Штатов среди евангелистов находится на уровне около 70% в настоящее время, в то время как во время избирательной кампании в 2016 году его поддерживал 81% евангелистов.