Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла в США

В США после прибытия скончалась эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка. Об этом сообщает телеканал CBS.
Известно, что ребёнок
По данным телеканала, во время полёта девочка потеряла сознание. В США самолёт встретила скорая помощь. Ребёнок умер после того, как его доставили в больницу.
Начато расследование. Причина и обстоятельства смерти девочки устанавливаются.
CBS уточняет, что это первая смерть среди афганских беженцев, прибывших в США после захвата Кабула представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).
16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.