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Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла в США

00:01, 03 сентября 2021
Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла в США Фото: U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В США после прибытия скончалась эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка. Об этом сообщает телеканал CBS.

Известно, что ребёнок находился на борту военно-транспортного самолёта Boeing C-17, доставившего афганских беженцев из Германии в американскую Филадельфию.

По данным телеканала, во время полёта девочка потеряла сознание. В США самолёт встретила скорая помощь. Ребёнок умер после того, как его доставили в больницу.

Начато расследование. Причина и обстоятельства смерти девочки устанавливаются.

CBS уточняет, что это первая смерть среди афганских беженцев, прибывших в США после захвата Кабула представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через Международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.

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