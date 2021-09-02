Эвакуированная из Афганистана девятимесячная девочка умерла в США

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В американском штате Техас вступил в силу законопроект, согласно которому введён запрет на аборты на сроке от шести недель. Верховный суд США оставил в силе этот закон. Об этом сообщает Axios.

Данный законопроект пытались опротестовать Американский союз гражданских свобод и другие группы по защите репродуктивных прав. Они отмечают, что это нововведение затронет не менее 85% абортов в Техасе. Также представители организаций...