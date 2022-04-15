«Это уже слишком»: в США ужаснулись поведению Байдена
СМИ раскритиковали Байдена после выступления в Северной Каролине
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
14:34, 15 апреля 2022
Президент США Джо БайденФото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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США не могут больше управлять настолько пожилые президенты. Об этом заявил в статье для The American Conservative журналист Род Дреер, в которой он раскритиковал поведение нынешнего американского лидера Джо Байдена после выступления в Северной Каролине. По его мнению Соединённым Штатам крайне важно отказаться от взятого курса на гентократию.
Это не смешно. Этот человек — главнокомандующий, он явно не контролирует себя. <...> Дело в том, что президент Соединённых Штатов не контролирует свои умственные способности настолько, чтобы не дать себе во время конфликта разинуть рот,— уверен Дреер.
Журналист также напомнил, что на будущих выборах конкурентом Байдена остаётся Дональд Трамп, а это, по мнению Дреера, не делает ситуацию позитивнее.
Президент США Джо Байден после сольного выступления по поводу инфраструктурной реформы в штате Северная Каролина растерялся и протянул ладонь для рукопожатия «человеку-невидимке», однако рядом с ним не было никого, кто мог бы ответить на его жест. Неловкий момент попал на видео.
Ранее Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы.