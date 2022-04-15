«Это уже слишком»: в США ужаснулись поведению Байдена

США не могут больше управлять настолько пожилые президенты. Об этом заявил в статье для The American Conservative журналист Род Дреер, в которой он раскритиковал поведение нынешнего американского лидера Джо Байдена после выступления в Северной Каролине. По его мнению Соединённым Штатам крайне важно отказаться от взятого курса на гентократию.

Это не смешно. Этот человек — главнокомандующий, он явно не контролирует себя. <...> Дело в том, что президент Соединённых Штатов не контролирует свои умственные способности настолько, чтобы не дать себе во время конфликта разинуть рот, — уверен Дреер.

Журналист также напомнил, что на будущих выборах конкурентом Байдена остаётся Дональд Трамп, а это, по мнению Дреера, не делает ситуацию позитивнее.

Президент США Джо Байден после сольного выступления по поводу инфраструктурной реформы в штате Северная Каролина растерялся и протянул ладонь для рукопожатия «человеку-невидимке», однако рядом с ним не было никого, кто мог бы ответить на его жест. Неловкий момент попал на видео.

Ранее Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы.