«Это сумасшествие»: Маск оценил очередное решение США по Украине Маск назвал безумием невозможность прекратить помощь ВСУ при новом лидере США

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

То, что будущий президент США не сможет остановить поддержку Украины без риска импичмента, является «сумасшествием», считает американский предприниматель Илон Маск. Об этом он заявил в социальной сети Twitter (Х), комментируя попытки сенатора Джей Ди Вэнса заблокировать обсуждаемый в верхней палате законопроект на том основании, что он делает доступными $60 миллиардов помощи Киеву до октября 2025 года и тем самым подвергает риску возможное президентство Дональда Трампа.

Это сумасшествие, — резюмировал Маск.

Вэнс, в свою очередь, назвал формулировки законопроекта «часовой бомбой» для президентской карьеры Трампа. Тот обещал сразу после избрания урегулировать конфликт на Украине, однако прекращение помощи Киеву стало бы нарушением бюджетного законодательства и основанием для импичмента, пояснил сенатор.

До этого Маск счел цензурой возможные попытки помешать распространению интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Решение главы Белого дома Джо Байдена ограничить показ беседы российского лидера с экс-журналистом Fox News в Facebook (деятельность в РФ запрещена) бизнесмен расценил как безумие.

Также Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что сделать это следовало еще год назад. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, который сообщил о «преступной халатности» конгресса, не желающего поддерживать Киев.