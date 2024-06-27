«Это семейное»: дочь Байдена высмеяли за оговорку про ЛГБТ Дочь президента США Эшли Байден допустила оговорку, выступая с речью об ЛГБТ

Фото: Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эшли Байден

Эшли Байден, дочь президента США Джо Байдена, допустила оговорку во время выступления в Белом доме в рамках мероприятия, посвященного месяцу гордости ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), пишет The New York Post. Пользователи соцсети X высмеяли ее речь комментариями о том, что оговорки в семье Байденов «дело семейное».

На первой минуте своего выступления Эшли Байден допустила ошибку в термине ЛГБТ. Она быстро исправилась, но оговорка стала поводом для шуток о сходстве с отцом из-за регулярных казусов, которые с ним происходят.

ЛГБКТ… Учащиеся ЛГБТК заслуживают безопасности в школе, дома и в своих сообществах. Точка, — сказала она.

«Очевидно, это семейное», «Она настоящий Байден», «Какой отец, такая и дочь», «Они установили телесуфлер на „Байдена“», пошутили комментаторы.

Ранее Байден перепутал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

До этого президент США в очередной раз оконфузился во время публичного выступления перед избирателями в городе Милуоки. Глава Белого дома неверно назвал срок своего нахождения на посту — он приписал себе лишние 10 месяцев нахождения в должности.