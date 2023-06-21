«Это самоубийство»: пассажир раскрыл детали тура к «Титанику» в 2021 году Немецкий турист Лойбл назвал участие в миссии к «Титанику» самоубийственным

Фото: OceanGate

Немецкий турист Артур Лойбл в беседе с Daily Mail назвал «самоубийственной миссией» погружение на батискафе к обломкам «Титаника». 60-летний мужчина рассказал, что два года назад участвовал в подобном туре, и отметил, что ему «невероятно повезло» выжить.

Лойбл вспомнил, что первая подводная лодка, которую попробовала его тур-группа, не сработала, а от второй попытки погружения пришлось отказаться. Он сказал, что части судна начали отваливаться, сама миссия опоздала на пять часов из-за проблем с электричеством. Это, как подозревает Лойбл, может быть причиной недавнего исчезновения батискафа.

Об исчезновении батискафа «Титан» компании OceanGate, доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине около трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

По данным зарубежных СМИ, еще несколько лет назад один из сотрудников OceanGate предупреждал об опасности использования батискафа «Титан» при погружении к обломкам «Титаника». По его мнению, судно должно пройти дополнительные испытания, в противном случае членов экипажа могут ждать печальные последствия.