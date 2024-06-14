«Это пугает»: Трамп вспомнил свой опыт работы с искусственным интеллектом Трамп заявил, что его пугают темпы развития искусственного интеллекта

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Дональд Трамп

Быстрые темпы развития искусственного интеллекта пугают, признался экс-президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive. По его словам, эта технология справляется с составлением речей для выступлений быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.

Я никогда не видел ничего подобного. Все было готово очень быстро, буквально за минуты. Это пугает, — сказал он.

Трамп вспомнил, что «один из выдающихся людей» в сфере искусственного интеллекта предложил ему провести эксперимент. Нейросети поручили составить спич для мероприятия, и все было готово спустя пару минут, причем друг экс-президента всего пару раз кликнул кнопкой мыши.

Также Трамп заявил, что у него были очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Это он объяснил особенностями своей натуры: политик, как он сам считает, хорошо ладит с людьми, обладающими сильным характером, а вот общение со слабыми духом людьми вызывает у него сложности.

До этого бывший президент США заверил, что Вашингтон силой бы ответил на решение России о проведении СВО, если бы он в этот момент оставался на посту главы государства. Трамп подчеркнул, что «разбомбил» бы Москву в случае начала боевых действий на Украине и аналогичным образом он поступил бы, если бы Китай принял решение о военной операции на Тайване.