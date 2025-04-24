«Это однозначно ложно»: Рубио опроверг домыслы по поводу «СП-2» Рубио: США не обсуждают снятие санкций с «Северного потока — 2»

Фото: Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Марко Рубио

Журналисты газеты Politico допустили халатность, когда опубликовали текст о якобы обсуждении в США снятия санкций с газопровода «Северный поток — 2», заявил американский государственный секретарь Марко Рубио на своей странице в социальной сети X. По его словам, эти домыслы «однозначно ложны».

Ни спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ни я не вели никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. Это журналистская халатность, — указал Рубио.

Он добавил, что, если у авторов Politico есть «хотя бы капля честности», то они отзовут свой текст. Журналисты, по мнению политика, должны признаться в создании вымысла.

В тексте Politico говорилось, что отмена ограничительных мер в отношении «Северного потока — 2» будет означать резкое изменение политики США в отношении России. Санкции были введены во время первого президентского срока Дональд Трампа, и их ликвидация означала бы «крупную уступку» Москве.

Ранее сообщалось, что около одной тысячи труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2 до сих пор лежат на складе в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Их хватит для ремонта поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Трубы оценили примерно в €25 млн (2,375 млрд рублей).