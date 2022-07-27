Бывший президент США Дональд Трамп назвал «недопустимым и неуважительным» участие так называемых трансгендеров-мужчин в женских соревнованиях. Об этом он заявил на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.
Экс-глава Белого дома привёл пример с соревнованиями по тяжёлой атлетике.
Она не смогла... А потом пришёл этот парень. Его звали Элис. Он взглянул на вес. Мировой рекорд! Можно было ещё пару сотен фунтов повесить, он бы поднял, — рассказал Трамп.
Под бурные продолжительные овации политик заявил о неуместности участия в соревнованиях мужчин-трансгендеров, чьи результаты многократно превосходят результаты женщин.
Не следует позволять мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Это так неуважительно по отношению к женщинам, — подчеркнул бывший глава Белого дома.
Также Трамп назвал недопустимым использование сексуального контента в детских садах и тем более — распространение блокаторов полового созревания в школах.
Дети не знают, что это. Я не знаю что это, как и многие из вас, — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде, заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Политик заявил, что его оппоненты «верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию».