«Это неуважительно»: Трамп разнёс участие мужчин в женских соревнованиях Трамп назвал недопустимым и неуважительным участие мужчин в женских соревнованиях

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «недопустимым и неуважительным» участие так называемых трансгендеров-мужчин в женских соревнованиях. Об этом он заявил на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.

Экс-глава Белого дома привёл пример с соревнованиями по тяжёлой атлетике.

Она не смогла... А потом пришёл этот парень. Его звали Элис. Он взглянул на вес. Мировой рекорд! Можно было ещё пару сотен фунтов повесить, он бы поднял, — рассказал Трамп.

Под бурные продолжительные овации политик заявил о неуместности участия в соревнованиях мужчин-трансгендеров, чьи результаты многократно превосходят результаты женщин.

Не следует позволять мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Это так неуважительно по отношению к женщинам, — подчеркнул бывший глава Белого дома.

Также Трамп назвал недопустимым использование сексуального контента в детских садах и тем более — распространение блокаторов полового созревания в школах.

Дети не знают, что это. Я не знаю что это, как и многие из вас, — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции во Флориде, заявил, что в мире существуют только два гендера — женский и мужской. Политик заявил, что его оппоненты «верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию».