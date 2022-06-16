США отказались принуждать Украину идти на территориальные уступки России Салливан: США не будут принуждать Украину идти на территориальные уступки России

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Соединенные Штаты не будут «оказывать давление» на Киев, вынуждая его идти на какие-либо территориальные уступки в переговорах с Москвой, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, которого цитирует РИА Новости. Представитель Белого дома подчеркнул, что на данном этапе Вашингтон рассматривает поддержку Украины в предоставлении ей оружия и обмене разведывательной информацией.

Мы не собираемся давить на них, требуя территориальных уступок. Мы считаем, что это откровенно неправильно и противоречит нормам международного права, — сказал Салливан.

Салливан ранее не исключил вероятность того, что Москва и Вашингтон могут прекратить работу посольств. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели бы такого развития событий. Дипломат добавил, что в администрации США «вряд ли можно найти сторонника закрытия диппредставительств». По его словам, Белый дом будет вынужден прекратить работу посольства в Москве только в том случае, если продолжать её будет небезопасно.

Американский политолог Анатоль Ливен рассказал, что чрезмерное втягивание США в ситуацию на Украине грозит перерасти в прямое столкновение с Россией. Вашингтон уже крупно помогает Киеву деньгами, поставляет тяжёлое и современное оружие, отметил он.