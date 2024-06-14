«Это немыслимо»: Трампа возмутили российские корабли у берегов Кубы Трамп назвал российские военные корабли у берегов Кубы немыслимым явлением

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Появление российских военных кораблей у берегов Кубы — это просто немыслимо, заявил экс-президент США Дональд Трамп после встречи в конгрессе с сенаторами-республиканцами. По его словам, Вашингтон «не хочет их там видеть».

Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо, — сказал он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что отряд кораблей Северного флота ВМФ России прибыл в порт Гавана на Кубе с неофициальным визитом. В него вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Они пробудут там с 12 по 17 июня. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты внимательно следят за передвижением российских военных кораблей у побережья Кубы. Вашингтон видел подобные маневры ранее и ожидает их в будущем: учения российского флота уже наблюдались при разных администрациях президентов США, напомнил Салливан. Поэтому американские власти не будут вдаваться в какие-то конкретные мотивы этих маневров, констатировал он.