«Это не шутки»: экс-агент ЦРУ побывал в Москве и назвал РФ ведущей державой Экс-агент ЦРУ Джонсон восхитился современной и красивой Москвой

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Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон посетил Москву в ходе своего визита в Россию. В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он заявил, что столица РФ восхитила своей красотой и современностью. По его словам, город демонстрирует, что Россия становится великой державой, а в США ситуация обстоит ровно противоположным образом.

Вы приезжаете в Москву и видите, что там все современное и красивое. <...> На улицах чистота. <...> Это не шутки, когда я говорю, что США постепенно превращаются в Советский Союз на его последней стадии, а Россия становится ведущей державой, какой сам Вашингтон был еще в 50-х, потому что они преуспевают по всем показателям, — заявил Джонсон.

По словам бывшего агента ЦРУ, по Москве видно, как власти страны успешно инвестируют в развитие государства. В Сан-Франциско при этом американцы разрабатывают приложения, на которых отмечены места, где можно справить нужду на тротуаре, добавил он.

Ранее стало известно о создании в России туристического Азовского макрорегиона. В него вошли Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Донецкая Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области. В Министерстве курортов Кубани добавили, что азовское побережье имеет колоссальные резервы для развития практически всех направлений туризма.