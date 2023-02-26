«Это могли быть мы»: Трамп о подрыве «Северных потоков» Трамп допустил причастность США к подрыву «Северных потоков»

Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

США могут быть причастны к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил экс-президент страны Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку. Он также выразил уверенность, что Россия этого сделать не могла.

Да, это могли быть мы. Или Украина. Или какая-нибудь третья сторона, которая хотела насолить. Вот кто этого не делал, так это Россия, — приводит журналист слова Трампа на своей странице в Twitter.

По словам экс-президента США, его уверенность в непричастности РФ к подрывам основана на том, что трубопроводы были для нее значимым источником дохода.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании диверсии на российских экспортных газопроводах. По его версии, взрывчатку под трубопроводы заложили американские водолазы после одобрения президента США Джо Байдена, а через три месяца ее взорвали норвежцы.

По мнению Херша, диверсия была нужна Вашингтону для того, чтобы заставить Европу и дальше поддерживать НАТО. Кроме того, Белый дом хотел таким образом принудить ее к прокси-войне против России. Журналист также отметил, что власти США не проявляют никакой заинтересованности в расследовании диверсии, а также не планируют опровергать сведения о своей причастности к подрывам.