«Это ловушка»: в США предостерегли американцев от поездки в Техас Журналист Ларен назвала ситуацию с мигрантами в Техасе ловушкой властей США

Фото: Mark Otte/Texas National/Global Look Press

Гражданам США не стоит самим решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети Twitter (X). По ее мнению, администрация президента Джо Байдена попытается «устроить шестое января» — день, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, после чего подверглись массовому аресту.

Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы. Это ловушка, — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что действия властей штата Техас только усложняют уже и без того кризисную обстановку на границе между США и Мексикой. По ее словам, для выполнения своих обязанностей пограничному патрулю необходим доступ к заблокированным участкам границы. Федеральный закон — высший закон в стране, он вытесняет любой противоречащий ему закон отдельного штата, подчеркнула представитель Белого дома.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить Джо Байден, это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства «уйти с дороги» и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.