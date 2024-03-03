«Это геноцид»: пропалестинские активисты сорвали выступление Джилл Байден Пропалестинские активисты прервали речь Джилл Байден о правах женщин

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джилл Байден

Активисты, выступающие за прекращение огня в секторе Газа, сорвали выступление первой леди США Джилл Байден, сообщает The Hill. Супруга президента прибыла в Аризону в рамках своего турне, в котором она поднимает вопросы прав женщин, в частности права на аборты. Байден прервали прямо в начале выступления, призвав прекратить геноцид в палестинском анклаве.

Демонстрантка закричала: «Это геноцид, совершаемый за счет наших налоговых поступлений. Женщины и девочки в Газе тоже важны». После ее удалили с места проведения сотрудники службы безопасности, — говорится в материале.

Президент США Джо Байден также неоднократно сталкивался с попытками срыва его выступления пропалестинскими активистами. По информации издания, особенную настойчивость проявили сторонники Демократической партии в Мичигане.

Так, в начале декабря недовольные собрались у здания Пентагона в Вашингтоне. В ходе митинга несколько протестующих были арестованы. Один из правоохранителей также применил электрошокер, который использовал для «отпугивания» излишне активных участников.