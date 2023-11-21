«Это фарс»: конкурент Байдена оценил его участие в президентской гонке Рамасвами назвал фарсом выдвижение Байдена на пост президента США

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Вивек Рамасвами

Планы действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на пост главы государства в 2024 году являются фарсом, заявил американский бизнесмен Вивек Рамасвами в аккаунте Twitter (X). По его словам, политика наставляет управленческий класс, который считает его когнитивные нарушения преимуществом. Известно, что Рамасвами также претендует на пост президента США как кандидат от Республиканской партии.

Участие Джо Байдена в выборах — это фарс. Управленческий класс использует Джо Байдена как прикрытие для продвижения собственной программы. Для них когнитивные нарушения Байдена — это не недостаток, а преимущество, — написал он.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Байден объявил о планах участвовать в них еще в апреле текущего года. Также за пост президента планирует побороться бывший глава государства Дональд Трамп.

Ранее Рамасвами выступил против оказания финансовой помощи Украине. По его словам, Киев не заслуживает поддержки из-за укрывательства нацистов и антидемократических убеждений. Он также заявил, что Вашингтон должен прекратить поддерживать Израиль.