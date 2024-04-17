«Это безумие»: Маск о миграционной политике США Илон Маск назвал миграционную политику правительства США безумием

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Илон Маск

Нынешняя миграционная политика, проводимая действующей администрацией США, является безумием, написал в социальной сети Twitter (X) американский бизнесмен миллиардер Илон Маск. Таким образом он отреагировал на пост журналистки Эшли Сент-Клер, посвященный митингу нелегальных мигрантов перед зданием городской ратуши в Нью-Йорке. Участники многотысячной акции выступали за предоставление им постоянного жилья на территории США, а также требовали дать им разрешение на работу.

Будучи сам иммигрантом, я очень положительно отношусь к легальной иммиграции, но впускать на территорию Соединенных Штатов миллионы непроверенных людей — это безумие, — заявил Маск.

Бизнесмен добавил, что за последние три года число нелегальных мигрантов в США выросло на 7,2 млн человек. По словам Маска, в 36 американских штатах их больше, чем людей с гражданством.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что прибывшие в страну мигранты совершили тысячи преступлений в прошлом году. Он обвинил в этом действующего главу государства Джо Байдена.

До этого сообщалось, что Белый дом предложил разворачивать нелегальных мигрантов на границе в особенно загруженные дни. Их будут высылать без проверки оснований на предоставление убежища.