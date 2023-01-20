«Это безумие!»: американский полковник о плане США по украинскому конфликту Полковник США Макгрегор: план Вашингтона по уничтожению и унижению России безумен

Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Поведение США касательно украинского конфликта показывает, что целью Вашингтона является унижение и уничтожение России, но этот план безумен, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По его словам, которые передают РИА Новости, Штаты «максимально все испортили», а их действия «сыпят соль на рану» и подогревают конфликт. Эксперт уверен — все, что делает Вашингтон, лишь повышает вероятность прямого столкновения с Россией, из которого он вряд ли выйдет победителем.

Мы максимально все испортили, и ситуация продолжает ухудшаться. Речь не просто об отправке Киеву оборудования, которое все равно не изменит военный исход конфликта, а о том, что США своими действиями лишь сыплют соль на рану. Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие! В таких обстоятельствах меня удивляет, что Америка реально намерена избежать обмена ядерными ударами, — сказал Макгрегор.

Эксперт отметил, что военная мощь Украины в какой-то момент может рухнуть, и тогда Штаты попытаются как-то вмешаться, что приведет к эскалации конфликта. Специалист уверен, что США проиграют в прямой конфронтации с Россией, так как занимают менее выгодную позицию. Для него столкновение Москвы и Вашингтона «всегда было худшим кошмаром».

Политолог Анатолий Гагарин ранее заявил, что прямое столкновение НАТО и России продлится три часа. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях. При этом он отметил, что победителя в столкновении России и НАТО не будет, оно приведет к гибели человеческой цивилизации.