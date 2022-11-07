«Есть ястребы»: американист о победе республиканцев на выборах в Конгресс Американист Дудаков рассказал о разногласиях среди республиканцев по поводу Украины

Фото: USA congress/Global Look Press

Выборы в Конгресс США всегда ориентированы на внутреннюю повестку, сказал NEWS.ru политолог и американист Малек Дудаков. Он заявил, что республиканцы, вероятнее всего, по итогам голосования возьмут большинство в обеих палатах. Также политолог заметил, что среди сторонников Республиканской партии идут дискуссии по поводу Украины. По словам Дудакова, в их числе есть изоляционисты, позиции которых усилятся после выборов, но есть и «ястребы», поэтому им придется искать компромисс.

Президент Джо Байден после голосования автоматически превратится в «хромую утку», он не сможет провести никакую свою реформу. Республиканцы заведут разные расследования в отношении политика. Межпартийная грызня в США усилится. Что касается внешней политики, то на это победа республиканцев повлияет опосредованно. Позиции Байдена и Демократической партии ослабнут, им придется заниматься больше внутренней повесткой, — подчеркнул политолог.

Американист сказал, что по поводу Украины среди республиканцев идут дискуссии. По его мнению, изоляционистам и «ястребам» придется искать компромисс.

Но демократы для себя хотят заранее обезопасить этот вопрос и выбить $50 млрд на Украину на 2023 год сразу после выборов, пока у них еще будет сохраняться большинство. Республиканцы, конечно, планируют сокращать финансовые транши на Украину, — добавил специалист.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post и специалист по международным отношениям Ишаан Тарур написал, что США в случае победы представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 8 ноября могут принять решение о значительном сокращении или полной остановке помощи для Украины. Он привел высказывание республиканки Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Украина при республиканцах «не получит ни пенни».