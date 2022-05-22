«Есть различные каналы поставок»: Белый дом об отправке оружия на Украину Помощник президента США Салливан не подтвердил уничтожение западных вооружений для Украины

Джейк Салливан / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга на борту самолёта по пути из Южной Кореи в Японию заявил, что у Вашингтона есть различные каналы для поставок оружия Киеву. При этом он не смог подтвердить информацию Минобороны России об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, которая была доставлена из США и ЕС на Украину.

У меня не было возможности проконсультироваться с украинской стороной. Но у нас, с нашей точки зрения, есть различные и устойчивые каналы для поставок подобного оружия на Украину, — сказал Салливан.

Трансляция брифинга Салливана прошла на сайте Белого дома.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков 21 мая сообщил, что российские ракеты «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили предназначенную для ВСУ крупную партию вооружения и военной техники из США и Европы. Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ разбили три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады теробороны.

Также в районе Одессы ВКС России разрушили хранилище с топливом Одесского припортового завода. Запасы топлива предназначались для бронетехники ВСУ.