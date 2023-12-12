«Есть документы»: в США рассказали, кто сорвал переговоры Москвы и Киева Экс-сотрудница госдепа Райт: США сорвали мирные переговоры по Украине

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США подорвали мирный диалог между Москвой и Киевом, заявила полковник армии США в отставке, бывший сотрудник госдепартамента Энн Райт на заседании СБ ООН по Украине. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, есть множество подтверждающих это документов.

Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. Когда США якобы стоят за (этим. — NEWS.ru) <...> И я не думаю, что «якобы». Есть множество документов. Я имею в виду, бывший канцлер ФРГ сказал, что его усилия по установлению мира между РФ и Украиной были торпедированы США. И израильский экс-премьер Нафтали Беннет сказал то же самое. Так что мы должны работать во имя мира и не пытаться мешать этому, — отметила Райт.

Ранее член палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что США уже оказали значительную финансовую поддержку Украине. Теперь настало время подтолкнуть президента Владимира Зеленского к активным усилиям в направлении мирных переговоров, подчеркнул он. Ведущий американского политического шоу Rising Робби Соав также уверен, что Украине в скором времени неизбежно придется вести переговоры с Россией, причем Киеву придется пойти на территориальные уступки.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер позднее напомнил, что после поражения ВСУ Украина может потерять половину своих территорий. По его словам, у украинской армии закончились резервы солдат и боеприпасов. Он отметил, что кто-то из приближенных украинского президента Владимира Зеленского должен убедить его завершить боевые действия.