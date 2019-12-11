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Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что в связи с отмечавшимся на этой неделе Днём защиты прав человека под американские санкции попало рекордное число частных лиц и организаций.

С понедельника США ввели санкции в отношении 68 частных лиц и организаций из девяти стран по обвинениям в коррупции и нарушении прав человека в рамках действия «закона Магнитского», — цитирует...