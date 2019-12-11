Глава Пентагона США Марк Эспер взволнован отдалением Турции от альянса НАТО и сближением с Россией. Одной из основных задач он назвал возвращение союзников обратно.
Основной, на мой взгляд, способ противостояния России в соответствии с нашей национальной оборонной стратегией — это действия через НАТО, наших союзников. Беспокоит то, что Турция уходит из орбиты НАТО, — цитирует министра обороны США ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Марк Эспер назвал Турцию долгосрочным партнёром США по НАТО. Также он заявил об отсутствии намерений вести боевые действия против Анкары.