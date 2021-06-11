Эсминец ВМС США вошёл в акваторию Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/7575422c-cadf-11eb-8e2e-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/USSLABOON

Эсминец с управляемыми ракетами Военно-морских сил США «Лабун» в пятницу, 11 июня, зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной. Информацию передаёт РИА Новости.

Ранее Шестой флот США заявлял, что эсминец «Лабун» типа «Арли Берк» начал совершать переход из акватории Средиземного моря в Чёрное. По обнародованным данным, манёвр совершается для выполнения операций по обеспечению безопасности на море.

Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) «Лабун» ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря, — сообщает Национальный центр управления обороной.

Типы кораблей, к которым принадлежит «Лабун», имеют противоракеты SM-3 и крылатые ракеты «Томагавк» и «Гарпун».

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО фиксирует наращивание военной активности сил Альянса на Украине и в Чёрном море вблизи российских границ. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что повышенная активность Альянса осложняет ситуацию в сфере безопасности в Чёрном море.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в июне сообщил, что Североатлантический альянс вынашивает злонамеренные планы в отношении России.