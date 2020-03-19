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Американская конгрессвуман от штата Гавайи Тулси Габбард заявила о выходе из гонки за выдвижение в кандидаты на пост президента США от Демократической партии США.

Я чувствую, что лучший путь, которому я могла бы следовать в это время, заключается в том, чтобы работать в конгрессе во благо жителей Гавайских островов и всей нашей страны, — заявила Габбард журналистам.

Она подчеркнула, что поддерживает бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, своего однопартийца.

После того, как Габбард покинула президентскую гонку от Демократической партии осталось только два претендента — Байден и экс-конгрессмен Берни Сандрес.

4 марта из предвыборной гонки вышел миллиардер Майкл Блумберг. Он снял свою кандидатиру в пользу Джо Байдена. Бывший мэр Нью-Йорка считает, что представителям демократической партии нужно сплотится, чтобы противостоять Дональду Трампу.

NEWS.ru писал, что для Дональда Трампа во время праймериз наиболее важной была поддержка рядовых американцев. Так считает главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. По его мнению, поддержка действующего лидера страны республиканцами может быть связана с процедурой импичмента или с эпидемией коронавируса, которая испытывает страну на прочность.